Beşiktaş, Milot Rashica transferini resmen açıkladı

Beşiktaş transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet ettiği Milot Rashica'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray’da kiralık geçiren ve bonservisi Norwich City’de bulunan Milot Rashica’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Kosovalı futbolcu için Norwich City’ye 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferi sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla da açıklayan Beşiktaş, “İstanbul Boğazı’nın en güzel yerinde, huzur içinde. Hoş geldin Rashica” ifadelerini kullandı.

Transfer duyurusu için hazırlanan videoda, 27 yaşındaki futbolcunun 11 numaralı formayı giydiği görüldü.



Geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 26 maçta forma giyen Kosovalı futbolcu, 4 gol atarken 7 de asist yapmıştı.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

“Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. ”

MILOT RASHICA KİMDİR?

Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Milot Rashica, Sağ ayağını kullanmaktadır. 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile 30 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol ve 7 asist yaptı.