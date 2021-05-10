Beşiktaş moral bozmuyor: Şampiyonluk bizde

Süper Lig’in lideri Beşiktaş, 3-1'lik Galatasaray yenilgisinin ardından şampiyonluk inancından vazgeçmiş değil… Siyah-beyazlı yönetim, maçı değerlendirirken, yenilmelerine rağmen şampiyonluğu kaybedeceklerini hiçbir şekilde düşünmediklerini ve 16. zafere sonuna kadar inandıklarını vurguladı. Galatasaray mağlubiyetiyle sadece büyük bir avantajı yitirdiklerini belirten yöneticiler “Bütün her şeye rağmen avantaj bizde, lideriz ve zaten 6 güne lig bitiyor. Son iki maçı kazanarak şampiyon olacağız” diyerek camiadaki şampiyonluk inancını dile getirdi.

Yöneticiler, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolculara yürekten inandıklarını ifade etti.

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ABOUBAKAR SIKINTISI

Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından kalan 2 maçta Vincent Aboubakar'ın görev alamayacağının sinyalini verdi. Önceki yıllarda çapraz bağ yırtığı ve önemli diz sakatlıkları yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun, kendisini riske ederse futbol hayatını etkileyecek daha büyük sakatlıkların doğmasından endişe ettiği' için tam iyileşmeden oynamak istemediği ileri sürüldü.