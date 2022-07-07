Beşiktaş, Muleka’ya resmi imzayı attırdı! Maliyeti açıklandı

Beşiktaş, Weghorst'tan sonra taraftarın heyecanla beklediği Muleka transferini de KAP'a bildirdi! Siyah-beyazlılar oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sozcu.com.tr

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Beşiktaş, Muleka transferini resmen bitirdi. Siyah-beyazlılar, Standard Liege’den transfer edilen hücum oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Belçika ekibine 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Muleka da sezon başına 1 milyon Euro garanti ücret alacak.

KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

“Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu’nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü’ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

5. TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst’un ardından 5. transferini açıkladı.

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa’da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, kamp için Avusturya’ya hareket edecek.