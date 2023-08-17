CANLI | Beşiktaş Neftçi maçı | UEFA Avrupa Konferans Ligi

Beşiktaş Neftçi maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna kalmak için ilk maçta 3-1 yendiği Neftçi karşısında yine galibiyeti hedefliyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi’yi konuk ediyor. Beşiktaş Stadı’ndaki karşılaşmayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetiyor. Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off’ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan’ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek. Karşılaşmayı Neftçi’nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

TEK EKSİK GHEZZAL

Beşiktaş’ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Neftçi karşısında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde bu sezon ilk kez forma giyecek. Kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku da sahada olabilecek.

Yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Beşiktaş Stadı’nda siyah-beyazlı taraftarların önünde maça çıkacak.

BU SEZON 5. RESMİ MAÇ

Beşiktaş, Neftçi rövanşıyla bu sezon 5. resmi maçını oynayacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3, Trendyol Süper Lig’de de bir müsabakaya çıktı.

Bu maçların tümünü kazanan Beşiktaş, 8 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü. (AA)