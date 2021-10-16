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Beşiktaş önce beyaz, sonra siyah! Şaşırtan fark…

Beşiktaş'ın ilk 4 haftası ile son 5 haftası arasında büyük fark var. Lige 3 galibiyet, 1 beraberlik ile başlarken kalesinde gol görmeyen Kartal’ın savunması çöktü. Son 5 haftada 11 gol yiyen Beşiktaş, 2 yenilgi ve 1 beraberlikle 7 puan kaybetti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:51 - 16 Ekim 2021 Güncellenme:
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Beşiktaş önce beyaz, sonra siyah! Şaşırtan fark…

Yeni sezona ‘şampiyon' unvanını korumak için başlayan Beşiktaş, ligin ilk 4 haftasında fırtına gibi eserken özellikle savunma performansıyla göz kamaştırmıştı. Siyah-beyazlılar ilk 4 maçı namağlup geçerken kalesinde gol bile görmemişti. Bu karşılaşmalarda Kartal'ın kalesine gelen isabetli şutların toplamı sadece 4'tü. 5. haftadan sonra istatistik terse döndü ve siyah-beyazlı savunma adeta yerle bir oldu.

22 İSABETLİ ŞUT

Beşiktaş, son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken kalesinde tam 11 gol gördü. İlk 4 maçın ardından tam tersine dönen bu istatistik, 7 puan kaybedilmesine yol açtı. Bu 5 karşılaşmada kaleye gelen isabetli şut sayısı ise 22 oldu. Bu; kaleyi bulan her 2 şuttan birinin gole dönüşmesi anlamına geliyor. Son 4 sezonda Beşiktaş kalesine en çok isabetli şut çeken takım da dün akşam Başakşehir oldu: 8.

  • İLK 4 HAFTA
  • Galibiyet: 3
  • Beraberlik: 1
  • Yenilgi: 0
  • Attığı gol: 7
  • Yediği gol: 0
  • SON 5 HAFTA
  • Galibiyet: 2
  • Beraberlik: 1
  • Yenilgi: 2
  • Attığı gol: 11
  • Yediği gol: 11


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