Beşiktaş onları çok aradı

Beşiktaş, Kasımpaşa sınavına önemli eksiklerle çıktı ancak iki ismin yokluğu diğerlerinden çok daha önemliydi. Siyah-beyazlıların kralları Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ın eksiklikleri çok hissedildi. Aboubakar, 15 golle takımının ligdeki en golcü ismiydi. Onun yokluğunda Cyle Larin biri yüzde 100, üç net pozisyonu kaçırdı, fizik güç olarak da eskisinden uzaktı. Larin, ikinci devrede oyundan iyice düştü.

JOKERLER ÇOK SIRITTI

13 asistle hem Beşiktaş'ın hem Süper Lig'in kralı olan Rachid Ghezzal de kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Onun yokluğunda Valentin Rosier sağ açığa, Necip Uysal sağ beke geçti. Rosier ne sağ bekteki performansını gösterebildi ne de hücumlara destek verebildi. İki oyuncunun yokluğunda Beşiktaş hücumları çok aksadı. Sergen Yalçın, Adem Ljajic'ten de beklenen katkıyı alamayınca siyah-beyazlılar vasatı aşamadı.

Kartal, bu sezon Aboubakar'sız 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken; Ghezzal'siz 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.