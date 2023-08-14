Beşiktaş Oxlade-Chamberlain’i KAP’a bildirdi
Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği İngiliz yıldız Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği ve yaklaşık bir hafta önce İstanbul’a getirdiği İngiliz kanat oyuncusu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi resmiyet kazandı.
Beşiktaş, İngiliz yıldız ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. 8 Ağustos tarihinden bu yana İstanbul’da bulunan 29 yaşındaki futbolcunun kapsamlı sağlık raporu bekleniyordu.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada “Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
ALTI YILDIR LIVERPOOL FORMASI GİYİYORDU
Futbol kariyerine Southampton'da başlayan Chamberlain, 2011-2017’de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu. Premier Lig'de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.
Alex Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.
İngiltere Milli Takımı'nın da formasını terleten Chamberlain, 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.