Beşiktaş Park zemininde çim hastalığı

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor maçı sonrası yaptığı duyuruda stat zemininde çim hastalığı yaşandığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig’de Mondihome Kayserispor’u konuk ettiği Beşiktaş Park’ın saha zeminiyle ilgili açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Park’ın zemin çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtilerek, “Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve futbol A takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı, iyi zemine çok geçmeden dönülecektir” denildi.

Beşiktaş’ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, Kayserispor maç sonu flaş röportajda, “Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım” ifadelerini kullanmıştı. (AA)