Beşiktaş’a Pendikspor’dan 90+4 sürprizi: 1-1
Sezona Karagümrük karşısında tek gollü galibiyet alarak başlayan Beşiktaş, sahasındaki ilk maçında ligin yeni takımı Pendikspor'a 90+4'te yediği penaltı golüyle takıldı: 1-1.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park’ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş ligin ilk puan kaybını yaşarken Pendikspor da tarihinin ilk Süper Lig puanını aldı.
Hafta arasında Konferans Ligi’nde play-off turuna kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş maça ideal kadrosuyla çıktı. Ancak siyah-beyazlılar 12. dakikada Colley’in attığı golün ardından tempoyu istediği gibi arttıramadı. Pendikspor da ikinci yarıda rakibine karşı birçok pozisyon yakaladı. Konuk takım 90+4’te Oscar Romero’nun penaltısıyla 1-1’i buldu.
GOLLER NASIL OLDU?
- Ceza sahası solundan Hadziahmetovic’in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
- Masuaku’nun Thuram’a ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin ardından hakem VAR ekranında pozisyonu izleyip penaltı kararını verdi. 90+4’te Oscar Romero topun başına geçip top ve kaleci Mert’i ayrı köşelere gönderip skoru 1-1 yaptı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 4 puana, Pendikspor da 1 puana yükseldi.
Beşiktaş 24 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaştıktan sonra 28 Ağustos Pazartesi günü Adana Demirspor’a konuk olacak.
Pendikspor da 26 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
MASUAKU DİREĞE TAKILDI
9. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kalecinin beklemediği anda Masuaku’nun sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
BEŞİKTAŞ’IN YENİLERİ 60’DA GİRDİ
Beşiktaş’ın yeni transferleri Milot Rashica ile Alex-Oxlade-Chamberlain, 60. dakikada ilk kez siyah-beyazlı formayla süre buldu.
Şenol Güneş, Muleka ve Rosier’i oyundan alıp takıma yeni katılan iki oyuncusunu oyuna sürdü.
BEŞİKTAŞ’IN SERİSİ 21 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 21 mücadelede mağlup olmadı.
Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0’lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 21 maçta 17 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.
COLLEY KADROYA DÖNDÜ
Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Neftçi maçında görev alamayan Omar Colley, Pendikspor karşılaşmasıyla savunmadaki görevine geri döndü.
Colley, siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4’ünde görev almıştı.
BAKHTİYAR ZAYNUTDİNOV’U TRİBÜNLERLE BULUŞTU
Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden izledi.
Kazak oyuncu, Ahmet Kaya’nın Kod Adı Bahtiyar isimli şarkısıyla taraftarın karşısına çıkarken, tribünleri alkışlayarak taraftarların desteğine karşılık verdi.