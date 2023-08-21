Beşiktaş-Pendikspor maçının son anlarında olay çıktı
Beşiktaş, Süper Lig 2. hafta maçında Pendikspor'a 90+4'te yediği golle şok yaşadı. Maçın son dakikalarında sahaya yabancı madde atılması gerginliği zirveye taşıdı.
Süper Lig 2. haftasında Pendikspor’u konuk eden Beşiktaş 90+4’te kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken, siyah beyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya yabancı madde yağdırdı.
Omar Colley’in 12. dakikadaki golüyle maçın başında üstünlüğü sağlayan Beşiktaş, ikinci yarıda rakibinin temposuna ayak uyduramadı. Dakikalar ilerledikçe baskısını artıran Pendikspor, 90+4’te Oscar Romero’nun penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı.
Maçın sonuna 4 dakika uzatma veren maçın hakemi Kadir Sağlam, penaltı pozisyonu nedeniyle duran maçı bir süre daha oynattı.
Ancak aut atışı kullanmak isteyen Pendikspor kalecisi Erdem Canpolat, kale arkası tribünden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle kalesini terk etti. Canpolat’a, Beşiktaşlı futbolcular sert tepki gösterirken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Beşiktaş’tan Mert Günok ve Onur Bulut sarı kartla cezalandırıldı. Pendikspor’da ise, Josip Vukovic sarı kart gördü.