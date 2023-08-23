Beşiktaş, Philippe Coutinho için yeniden devreye girdi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Philippe Coutinho için yaptığı teklif gündem yarattı. Eski Beşiktaşlı Josef de Souza'nın yakın arkadaşını ikna çabaları sürerken, transfer için Katar ve Suudi Arabistan ekipleri de devrede...

Sozcu.com.tr

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Beşiktaş sezon başında girişimlerde bulunduğu Philippe Coutinho için yeniden devreye girdi. Yıllık 5 milyon Euro'luk teklif sunan siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldız futbolcunun kararını beklemeye başladı.

Aston Villa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Coutinho için Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin de ciddi ilgisi bulunuyor. Eski Beşiktaşlı Josef de Souza yakın arkadaşının transferi için sezon bitiminde ciddi şekilde uğraşmış ancak ikna etmeyi başaramamıştı.

31 yaşındaki 10 numaranın bu teklife nasıl bir dönüş yapacağı merak konusu…

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