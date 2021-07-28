Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Leicester City ile bonservis bedelinin ödenmesindeki şartlar için görüşmeleri sürdürüyor. Beşiktaş, Premier Lig ekibinin kamp kadrosuna almadığı Cezayirli yıldız isme 2 milyon 250 bin Euro yıllık ücret ödeyecek. Ayrıca sözleşmede başarı bonusları da yer alıyor.

Beşiktaş’ın Leicester City ile bonservis konusunda ise 2 milyon 500 bin Euro’da anlaşması bekleniyor. Ghezzal ile Galatasaray da ilgilenmiş ancak maddi konularda anlaşma sağlanamamıştı.

Ahmet Nur Çebi, “Transferler altına imza atıldığı andan itibaren gerçekleşmiş sayılır. Realize olmadığı takdirde söylenemez. Henüz atılmış imzalar yok. İşin sonuna gelindi. Ghezzal’da da Rosier’de de bir yere geldik ama oldu demek için imza atmamız gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.