Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal transferindeki savaşı sonuçlandı. Geçen sezon siyah beyazlı formayla Süper Lig'e damga vuran Cezayirli futbolcu, yeniden Beşiktaş forması giyecek.

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Beşiktaş, geçen sezon 8 gol, 18 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan ve Süper Lig’i asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal’ın bonservisi için, Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüyle uzun süren görüşmeler sonunda 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusunu hafta içinde İstanbul’a getirterek resmi sözleşmeyi imzalatacak. Beşiktaş henüz transferin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmasa da, Leicester City’ye verilecek bonservisin taksitler halinde ödeneceği öğrenildi.

Leicester ile sezon başı kampına katıldığı için hazır durumda olan Ghezzal, transferin yetişmesi durumunda ligin ilk haftasında forma giyebilir.

29 yaşındaki kanat oyuncusu Leicester City’ye geri döndükten sonra Galatasaray devreye girerek Cezayirli futbolcuyu transfer etmek istemişti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim’in Ghezzal’a talip olması, Beşiktaş camiasıyla ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Centilmenlik iki taraflı olur, arzu edenler davranışıyla bunu göstermeli. Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Rachid Ghezzal ile görüşmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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