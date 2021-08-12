Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini açıkladı! Galatasaray’a gönderme…

Beşiktaş, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Siyah beyazlıların Ghezzal için ödeyeceği bonservis bedeli belli olurken, transfer duyurusunun yapıldığı videoda ezeli rakip Galatasaray'a da gönderme vardı...

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Beşiktaş’ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, bonservisiyle resmen transfer edildi. Siyah beyazlıların geçen yılki şampiyonluklarında büyük katkısı olan ve Süper Lig’i asist kralı olarak tamamlayan Ghezzal, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı transfer açıklamasında, “Leicester City Futbol Kulübü’nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal’ın transfer hakları Kulübü’müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır” denildi.

Öte yandan 29 yaşındaki Rachid Ghezzal’ı transfer etmek isteyen ezeli rakibi Galatasaray’ı unutmayan siyah beyazlılar, transfer videosunda sarı kırmızılı kulübe göndermede bulundu.

İşte Beşiktaş’ın Rachid Ghezzal transferini duyurduğu video:

O nereye geleceğini bilir. #AklınYoluBir Evine hoş geldin Rachid Ghezzal pic.twitter.com/RY4EVzlZfP — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2021