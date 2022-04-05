Beşiktaş resmen başvurdu! Trabzonspor maçının tekrarı…

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük’ün endirekt serbest vuruşu yanlış yerden kullandırdığı gerekçesiyle TFF'ye resmen kural hatası başvurusunda bulundu ve maçın tekrar edilmesini istedi.

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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin ardından “Kural hatası” tartışmaları gündeme oturdu.

Trabzon’da oynanan ve 1-1 sona eren Trabzonspor-Beşiktaş maçının 47. dakikasında, Hüseyin'in geri pasında Uğurcan topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük, endirekt serbest vuruş kararı verdi. Ancak vuruşun yanlış yerden kullanıldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetimi, kural hatası olduğunu savunup TFF'ye başvuruda bulundu. İFAB'ta “Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır” ibaresi yer alıyor.

Trabzonlu oyuncuların kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgi üzerinde sıralanmalıydılar.

ZORBAY KÜÇÜK KIZAĞA

MHK, Trabzon-Beşiktaş maçında yaptığı hatalar nedeniyle Zorbay Küçük'ten rahatsız… Başkan Ferhat Gündoğdu'nun Küçük'ün kararlarına bir hayli sinirlendiği ve genç hakemi gelecek haftadan itibaren dinlendireceği ileri sürüldü.