Beşiktaş revire döndü! Bir sakatlık daha…

Beşiktaş'ın başı sakatlıklarla belada... Birçok oyuncusundan yoksun olan siyah-beyazlılarda Eric Bailly de sakatlandı.

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Beşiktaş milli takım arasında bir oyuncusunun daha sakatlandığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda son olarak Rashica, Yakup Arda ve Onana sakatlanmıştı. Sakat oyuncuların listesine Eric Bailly de takıldı. Tecrübeli savunmacının uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Fildişili stoperin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bireysel olarak çalışan Aboubakar ve Cenk Tosun’un yanı sıra Ghezzal, Emrecan Uzunhan ve Masuaku takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI

“Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Eric Bailly'nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.