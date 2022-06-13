Beşiktaş, Rıdvan’dan sonra Ersin’i de uğurluyor!

Beşiktaş'ın özkaynağından yetişen Rıdvan Yılmaz, Frankfurt’a giderken yine altyapıdan gelen kaleci Ersin Destanoğlu için de 6 milyon Euro’luk teklifin olduğu ortaya çıktı.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ın gençleri Avrupa yolunda… Rıdvan Yılmaz'ın transferinde Frankfurt ile 6 milyon Euro karşılığında anlaşıldı. Kaleci Ersin Destanoğlu’na da ciddi bir talip çıktı. Avusturya devi Salzburg'un 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, başarılı performans gösteren genç eldiven için rakamda pazarlık yapıp, sonraki satıştan kar payı isteyecek.

Birinci kalecisi Philipp Köhn'ü Premier Lig'e göndermeye hazırlanan Salzburg, boşluğu Ersin'le doldurmayı planlıyor. 21 yaşındaki oyuncunun kontratı 2023'te bitiyor.

SERVET KAZANDIRMIŞ OLACAKLAR

Rıdvan Yılmaz’ı 6 milyon Euro bedelle Frankfurt’a gönderen Beşiktaş, Ersin’i de aynı miktarda gönderirse kasasına 12 milyon Euro koyacak. Euro 18 liradan hesaplandığında siyah-beyazlıların altyapıdan yetiştirdiği iki futbolcudan kazancı tam 216 milyon TL olacak.

YERLİ ALARMI VERİLDİ

Rıdvan’ın ardından Ersin de yuvadan uçarsa siyah-beyazlıları yerli sorunu bekliyor. Gelecek sezon TFF, Süper Lig için 7+4 kuralını devreye sokacak. Teknik Direktör Valerien İsmael, ilk 11'e monte edeceği yerli konusunda sıkıntı yaşayabilir. Emirhan, Umut ve Serdar Saatçı, şu anda ilk akla gelen isimler. Beşiktaş yönetimi, bu krizi yerli futbolcu transferi yaparak önlemeyi düşünüyor.