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Beşiktaş, Rosier’in bonservisini aldı!

Beşiktaş Fransız sağ beki Valentin Rosier'in bonservisini 4.8 milyon Euro karşılığında aldığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, Rosier’in bonservisini aldı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Rosier’in bonservisinin alındığını açıkladı. Fransız sağ bek için 4,8 milyon Euro’luk bedeli ödeyen siyah – beyazlılar, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde;

Sporting CP Kulübü’nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier’in transfer hakları, Kulübü’müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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