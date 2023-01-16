Beşiktaş, Salih Uçan’ı 1 yıl daha takımda tuttu

Menajer Ömer Uzun, Salih Uçan'ın Beşiktaş ile sözleşmesinde yer alan artı 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı kulüp tarafından kullanıldığını açıkladı.

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Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de 15 maçta forma giyip 1 gol atan ve 2 asist yapan Salih Uçan’ı 1 sezon daha takımda tuttu. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullandı.

Salih Uçan, Şenol Güneş’in göre gelmesinin ardından oynanan 5 maçın 4’ünde ilk 11’de görev alırken, Konyaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle süre alamadı. Güneş’in devre arasında takımdan ayrılacak oyuncuların sinyalini vermişti. Tecrübeli teknik adam oynanacak maçlarda oyuncuların gösterdiği performansa göre karar vereceğini ve kadronun iskeletini de bu maçlarda oluşturacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş’in olumlu raporu sonrasında Salih’in opsiyonunu kullandı.

Salih Uçan’ın Beşiktaş ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesindeki artı 1 yıllık opsiyonun Beşiktaş tarafından kullanıldığını ifade eden Ömer Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“SALİH’E GÜVENDİKLERİNİ GÖSTERMEK AMACIYLA…”

“Beşiktaş’ta devre arasında Başakşehir’e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı’yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih’e çok güvendiklerini ve bu sene içinde kadro yapılanmasında önemli bir yeri olacağını bize söylediler. Salih’e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar. 2024 yılında bitiyor kontratı. Resmi olarak sözleşmesi 2024’e kadar uzadı. Bu sene sonunda bitmiyor yani onu söyleyebilirim.”

Beşiktaş’ta ara transfer döneminin başlamasıyla kiralık Weghorst takımdan ayrılırken, Montero da Hamburg’a kiralandı.

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