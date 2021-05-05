Beşiktaş şampiyon

Türkcell Kadın Futbol Ligi finalinde Fatih Vatanspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Beşiktaş böylece, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada Beşiktaş, 58. dakikada Esra Erol’un attığı golle öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı. Mücadelede 66. dakika oynanırken Didem Karagenç, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bir kişi eksik oynamasına rağmen 73. dakikada Melike Öztürk ile bir gol daha bulan Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi grup aşamasını 9 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Beşiktaş, çeyrek finalde Ataşehir Belediye Spor’u uzatmalara giden maçın sonunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ALG Spor'u penaltı atışları sonunda 2-1 yenmeyi başaran Beşiktaş finale adını yazdırmıştı.

“BUGÜN SÜPER LİG KULÜPLERİ İÇERİSİNDE…”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşılaşmanın ardından şunları söyledi:

“Bugün Süper Lig kulüpleri içerisinde tek kadın futbol takımı olan Beşiktaş… Kadınlar Futbol 1. Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunu'nu şampiyon olarak tamamlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gururu tüm Beşiktaşlılara yaşatan takımımızın idari ve teknik heyetiyle tüm kadın futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Tüm liglerde dördüncü, 1. Lig'de ikinci şampiyonluğu kazanarak Beşiktaşlılara bu büyük mutluluğu yaşattıkları için Beşiktaş Kadın Futbol Takımımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemizde kadın futbolunun gelişmesi için Beşiktaş olarak takımımızla var olmaya devam edeceğiz. Kadın sporcularımızın nice başarılarıyla gururlanacağımız bir gelecek diliyorum.”