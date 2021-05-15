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Beşiktaş şampiyon oldu, Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı

Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı.

Güncellenme: 23:00, 15/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş şampiyon oldu, Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig’in son haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, Galatasaray’ın aradaki averaj farkını kapatamamasıyla siyah-beyazlılar şampiyon oldu.

Maçın bitimiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı. Saha içinde yayıncı kuruluşa röportaj vermek isterken duygularına hakim olamayan Sergen Yalçın, gözyaşlarıyla sevincini yaşadı.

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Yayınlanma Tarihi:22:46,