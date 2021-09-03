Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu gönderdi!
Şampiyonlar Ligi'ne 15 Eylül'de Dortmund maçıyla başlayacak olan Beşiktaş, UEFA'ya 25 isimden oluşan kadroyu gönderdi.
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Beşiktaş, UEFA’ya kadro listesini gönderdi.
25 kişilik listede, UEFA’ya gönderilecek mailin saatine dakikalar kala imza attırılan Miralem Pjanic de yer aldı.
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi için verdiği liste şu futbolculardan oluşuyor:
“Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentine Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N’Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Alex Teixeria.”
2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi Kadromuz. #BoğazınKartalı pic.twitter.com/Sf16hMrDh9
— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 3, 2021
Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:
15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş