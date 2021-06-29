Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beşiktaş savunma için Uros Spajic’i gündeme aldı

Beşiktaş, savunma takviyesini Uros Spajic transferiyle tamamlamak istiyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezonu Feyenoord’da kiralık geçiren 28 yaşındaki futbolcu için Krasnodar’a 500 bin Euro kiralama teklifi yaptı. Rus kulübünden yanıt bekleniyor.

Ali AYDIN
Güncellenme: 08:47, 29/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş savunma için Uros Spajic’i gündeme aldı

Stoper transferi için Avrupa'ya yelken açan Beşiktaş, Uros Spajic'e kancayı taktı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonu Hollanda'da Feyenoord formasıyla geçiren Sırp stoper için harekete geçti. Yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisinin bulunduğu Krasnodar'a 500 bin Euro'luk kiralama teklifinde bulundu.

Rus kulüpten gelecek yanıtı beklemeye geçen siyah-beyazlıların gündeminde Brezilyalı Leo Pereira da yer alıyor.

İlginizi ÇekebilirSalih Uçan'dan Beşiktaş açıklaması: 'Prensipte anlaştık'Salih Uçan'dan Beşiktaş açıklaması: 'Prensipte anlaştık'

GÖZLER LENS VE DOUGLAS'TA

Yönetim, iç transferde çalışmalarına devam ediyor. 2 sezondur yönetimin başını ağrıtan ve Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Jeremain Lens ve Douglas ile son kez görüşülecek. İki futbolcunun serbest bırakılması halinde bütçeye yaklaşık 4 milyon Euro gibi bir katkı gelecek. Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmede transferdeki önceliğin forvet ve stoper bölgesine verilmesi yönünde rapor verdiği öğrenildi.

İlginizi ÇekebilirCAS, Beşiktaş'ı reddettiCAS, Beşiktaş'ı reddetti

KAMP İÇİN ROTA MARBELLA

Slovakya kampının iptal olması üzerine Avrupa'da başka bir yer bakan Beşiktaş, İspanya Marbella'da karar kıldı. 5 Temmuz'da Nevzat Demir Tesisleri'nde top başı yapacak olan siyah-beyazlıların 1 hafta sonra Marbella'ya gideceği öğrenildi.