Beşiktaş sezonu mutsuz noktaladı! Konyaspor Avrupa biletini kaptı: 1-1

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, uzatmalarda bulduğu golle sezonu mağlubiyetle tamamlamaktan son anda kurtuldu. Konyaspor ise, Avrupa biletini kaptı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 38. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Konyaspor son dakikadaki gole rağmen 1-1’lik beraberlikle sezonu 3. sırada tamamladı ve gelecek sezon Konferans Ligi’ne katılma biletini kaptı.

Maçtaki ilk gol 42. dakikada Amar Rahmanovic’ten gelirken, Beşiktaş 90+1’de Kenan Karaman ile skoru 1-1’e getirdi. Konyaspor bu sonuçla puanını 68 yaptı ve sezonu üçüncü sırada noktaladı. Beşiktaş ise, 59 puanla 7. sırada kaldı. Fatih Karagümrük’ün galip gelmesi halinde Beşiktaş sezonu 8. sırada tamamlayacak.

OĞUZHAN ÖZYAKUP’A PANKART

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcu Oğuzhan Özyakup’a da veda etti. 10 sezondur Beşiktaş formasını terleten ve siyah-beyazlı formayla 3 şampiyonluk yaşayan Oğuzhan Özyakup’un sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi beklenmiyor. Konyaspor maçı öncesinde de Beşiktaşlı taraftarlar, sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup için hazırladıkları pankartı kale arkası tribününe astı. Oğuzhan’ın fotoğrafının bulunduğu pankartta ‘Maestro’ yazısı yer aldı.

GÜVEN YALÇINA PLAKET

Siyah-beyazlı ekipte, karşılaşma öncesinde dalya diyen Güven Yalçına plaket takdim edildi. Beşiktaşta 4. sezonunu geçiren 23 yaşındaki futbolcu iki hafta önce iç sahada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 100. kez forma giymişti. Beşiktaş forması altında dalya diyen Güven Yalçın’a karşılaşma öncesinde sportif direktör Ceyhun Kazancı tarafından plaket verildi.

İLHAN PALUTTAN 6 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz hafta iç sahada 3-1 kazanılan Hatayspor maçının 11’inde 6 değişikliğe gitti. Palut; Skubic’in yerine Barış Başdaş, Musa Çağıran’ın yerine Uğurcan Yazgılı, Abdülkerim Bardakçı’nın yerine Adil Demirbağ, Oğulcan’ın yerine Soner, Çekici’nin yerine Rahmanovic, Bytyqi’nin yerine ise Amilton’a forma şansı verdi.