Beşiktaş sezonun ilk golünü Şampiyonlar Ligi’nde yedi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund karşısında 20. dakikada 1-0 geriye düşen Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde gol gördü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 20. dakikasında 1-0 geriye düştü. Meunier'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bellingham, Montero'dan sıyrılıp yaptığı vuruşta takımını öne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon resmi maçlarda kalesinde gördüğü ilk gol oldu. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 10 puan toplayarak averajla zirveye oturan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi ve ligde gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekti.

ROSIER HARİÇ SAVUNMA DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlı ekipte, Yeni Malatyaspor maçında ilk 11de görev yapan savunma oyuncularının 3ü değişti. Ligde olduğu gibi Şampiyonlar Liginde sağ bekte Valentin Rosier görev yaptı. Vidanın sakatlığı sonrasında yerine Francisco Montero görev yaparken, Necip Uysal’ın yerine de Welinton görev aldı. Sol bekte ise ligde görev yapan Rıdvan Yılmaz’ın yerine Fabrice NSakala 11’de sahaya çıktı.

MONTERO FORMAYI KAPTI

Beşiktaş’ın transfer döneminde bu kez bonservisiyle kadrosuna kattığı Francisco Montero, Borussia Dortmund karşısında bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Domagoj Vida’nın Yeni Malatyaspor maçında sakatlanmasının ardından savunmanın göbeğinde İspanyol stoper Montero görev yaptı. Transfer döneminin sonlarında transfer edilen Montero, Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almış ancak forma giymemişti. Montero, bu sezon Borussia Dortmund maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı terletti.