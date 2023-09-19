Beşiktaş sınıfta kaldı Burak Yılmaz raporu yazdı

Beşiktaş'ın iki ana sorunu, Trabzonspor ile oynanan derbi maçta ortaya çıktı. Yardımcı antrenör Burak Yılmaz, teknik direktör Şenol Güneş'e detaylı bir rapor sundu.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, sezonun ilk yenilgisini Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanında yaşadı. 24 maçlık yenilmezlik serisi bozuldu. 3-0'lık skor camiayı salladı.

Takımın foyaları ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar hem kimyadan hem de fizikten sınıfta kaldı. Aboubakar ve Masuaku'nun ilk 11'de olmadığı maçta, takım kimyası alarm verdi. Rosier ile Rashica gol pozisyonunda çarpıştı. Rashica'nın iki hatalı pası golle sonuçlandı. Mert barajı kuramadı. Kaleye çekilen tek isabetli şut Ghezzal'ın 82'deki zayıf vuruşuydu. Gol beklentisi ise sadece 0.40'tı.

RAKAMLARA GÖRE EN İYİSİ NECİP

Fiziksel eksiklikler ise bir başka sorunu gözler önüne serdi. Teknik heyet, en büyük farkın ikili mücadelelerde rakiplerine boyun eğmeleri olduğunu tespit etti. İstatistikler de bunu doğruladı. Trabzonspor bire birlerin yüzde 54.6'sını kazandı. Rebic 6'da 1, Gedson 10'da 5, Rosier 10'da 4, Colley 13'te 6, Salih 7'de 3, Amir 7'de 4 ve Rashica 8'de 3 ikili mücadele başarısıyla oynadı.

Bu istatistikte takımın en iyisi Necip'ti: 12'de10. 3 top kapan, 6 uzaklaştırma ve 1 pas arası yapan Necip Uysal da sonucu değiştiremedi.

BURAK YILMAZ RAPORU SUNDU

Teknik direktör Güneş ve yardımcısı Burak Yılmaz, Trabzonspor maçındaki hataları tek tek belirledi. Detaylı bir video analiz hazırlandı.

Ayrıca Burak Yılmaz'ın, Güneş'e verdiği raporda oyuncuların kişisel dinlenmelerine yeteri kadar dikkat etmediğini bildirdiği öğrenildi. Club Brugge'e karşı fiziksel bir maç bekleyen teknik heyetin idmanlarda güçlendirme çalışmaları üzerinde duracağı öğrenildi.