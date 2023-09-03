Beşiktaş, Dolmabahçe’de Sivasspor’u 2 golle mağlup etti

Beşiktaş ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor'u Omar Colley ve Milot Rashica'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş Dolmabahçe’de Sivasspor’u ağırladı. Avrupa maçlarından dolayı geçen hafta lig maçına çıkmayan Beşiktaş seyircisi önünde 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

SİVASSPOR’UN SERİSİ SONA ERDİ

Ligde son olarak Pendikspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybeden Kartal, Sivasspor’un 5 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

İlk yarıda bulduğu gollerle soyunma odasına 2 farklı üstünlükle giren siyah beyazlılar ikinci yarıda skoru korumayı başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

Kartal bu galibiyetle puanını 7’ye çıkardı, Sivasspor ise 5 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek, Sivasspor ise Ankaragücü’nü ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Beşiktaş, Omar Colley’in golü ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Amir Hadziahmetovic’in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Omar Colley, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ali Şaşal Vural’ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

Dakikalar 40’ı gösterirken Milot Rashica’nın golü ile maçta farkı ikiye çıktı. Hızlı gelişen atakta orta sahada rakibinden topu kapan Jackson Muleka, Vincent Aboubakar ve Milot Rashica arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Milot Rashica, altıpas önünden gelişine attığı şutla Ali Şaşal Vural’ı bir kez daha mağlup etti.

GHEZZAL 4.5 AY SONRA KADRODA

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra bir maç kadrosunda yer aldı. Beşiktaş’ta Sivasspor maçı öncesinde Ghezzal’dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz sezon son olarak 30’uncu haftada oynanan Ümraniyespor mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu, Sivasspor maçının kadrosuna alındı. Yeni sezon öncesinde kampta takımla birlikte çalışan, ancak daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Ghezzal, geçtiğimiz günlerde oğlu ve kayınvalidesinin kaza yapmasının ardından Fransa’ya gitmişti. Hafta içinde yeniden takımla çalışmalara başlayan Cezayirli kanat oyuncusu, 132 sonra bir maç kadrosunda kendine yer buldu.

SALİH UÇAN SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

Siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı. Darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan Salih Uçan’ın önemli bir sakatlığının olmadığı, dinlendirilmek üzere kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

CHAMBERLAIN İLK KEZ 11’DE

Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden Oxlade-Chamberlain, ilk kez bir mücadelede ilk 11’de görev aldı. Yeni sezon öncesinde kadroya dahil edilen İngiliz orta saha oyuncusu, Avrupa’da oynanan Dinamo Kiev karşılaşmaları ve Süper Lig’deki Pendikspor mücadelesinde sonradan oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Sivasspor mücadelesiyle birlikte siyah-beyazlı formayı ilk kezz 11’de terletti.