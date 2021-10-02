CANLI | Beşiktaş Sivasspor maçı | Süper Lig 8. hafta

Beşiktaş Sivasspor maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Sakatlıklarla ideal kadrosuna kavuşamayan ve 2 maçtır galibiyet hasret olan Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

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Beşiktaş Sivasspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park’taki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Ligin son 2 maçında 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, Ajax yenilgisi sonrasında taraftarı önünde moral bulmak istiyor. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen ve son 2 maçını kazanan Sivasspor da eksik Beşiktaş’ı yenip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ İLE SİVASSPOR 31. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 31. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 30 mücadelede Sivasspor'un 10, Beşiktaş'ın 14 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 74 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar, rakip fileleri 33 kez havalandırırken, kalesinde ise 41 gol gördü. İki takım en son oynanan geçen sezonun ikinci yarısında golsüz eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş’ta sakatlığı geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira maç kadrosuna alındı. Sakatlığı devam eden isimler Ghezzal, N’Koudou, Mehmet Topal, Larin, Atiba, Pjanic, Welinton ve Montero bu maçta yok! Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye ve Leke James siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.