Beşiktaş, sol bek transferinde rotayı Levent Mercan’a çevirdi
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a gitmekten vazgeçtikten sonra, Beşiktaş şimdi de Karagümrük'ün genç yıldızı Levent Mercan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yerli sol bek için rotasını İskoçya'dan Süper Lig'e çevirdi.
İlk planda eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı forma şansı bulamadığı Rangers'tan kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, genç oyuncunun Türkiye'ye dönmeyi reddetmesiyle Karagümrük'ten Levent Mercan için harekete geçti.
Almanya'da Bochum ve Schalke altyapılarının ardından Karagümrük'e transfer olan 22 yaşındaki genç oyuncunun orijinal mevkisi orta saha. Ancak geçen sezon Caner Erkin'in takımdan ayrılmasıyla Andrea Pirlo'nun sol bekte şans verdiği Levent, performansıyla beğeni toplamıştı.
Beşiktaş'ın transferde Umut Meraş'ı takasta kullanmak istediği artı bir milyon Euro da bonservis ödemeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Levent için genç yaşta takım kaptanı olduğu Karagümrük'le pazarlıklar sürüyor.