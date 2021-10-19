Beşiktaş Sporting Lizbon karşısında kader maçında

Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki ilk iki maçını kaybeden Beşiktaş evinde, Sporting Lizbon’u yenip iddiasını sürdürmek istiyor. Olası yenilgi, üst tur hayallerini mucizelere bırakacak.

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Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, sezonun en kritik maçını bugün saat 19.45'te Sporting Lizbon'la oynayacak.

C Grubu'ndaki ilk iki sınavında Borussia Dortmund ve Ajax'a mağlup olan Beşiktaş, üst tur umutlarını sürdürmek için Vodafone Park'ta konuk edeceği Portekiz ekibini devirmek zorunda. İki puansız takımın karşılaşmasını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Beşiktaş'ta zorlu maçta sakatlıkları bulunan N'Koudou, Atiba ve Mehmet Topal forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN İLK PEŞİNDE

Beşiktaş’ın başına geçtiği günden itibaren Süper Lig'de fırtına estiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, çok arzuladığı Avrupa kupası galibiyetine ise henüz ulaşamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, Sporting Lizbon'u devirip efsanesi olduğu kulüpte teknik direktör olarak ilk Avrupa zaferini yaşamak

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

SPORTİNG LİZBON: Adan, Coates, Neto, Palhinha, Porro, Paulinho, Feddal, Sarabia, Vinagre, Nunes, Tomas