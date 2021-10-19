CANLI | Beşiktaş Sporting | Şampiyonlar Ligi 3. hafta

Beşiktaş Sporting maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de. Grupta puanı olmayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk puanlarını almak için Sporting karşısında...

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Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’taki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Maçın başlama saati 19.45. Gruptaki ilk iki maçlarını da kaybeden iki takım da puanla tanışma hedefinde.

SERGEN YALÇIN İLK PEŞİNDE

Beşiktaş'ın başına geçtiği günden itibaren Süper Lig’de fırtına estiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, çok arzuladığı Avrupa kupası galibiyetine ise henüz ulaşamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, Sporting Lizbon’u devirip efsanesi olduğu kulüpte teknik direktör olarak ilk Avrupa zaferini yaşamak.