Beşiktaş stoperini yine Alanyaspor’da buldu

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan ile görüşmelere devam eden siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’ın verdiği rapor doğrultusunda aradığı stoperi de yine Alanyaspor’da buldu.

beIN SPORTS’un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, kulübüyle sözleşmesi sona eren İngiliz stoper Steven Caulker’a resmi teklifini iletti.

Siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça yakın olan 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ın yeni sezon öncesi ilk transferi olmaya en yakın aday.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 32 karşılaşmaya çıkan Caulker, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Beşiktaş geçen sezon başında da Alanyaspor’dan stoper Welinton ile sol bek N’Sakala’yı kadrosuna katmıştı.