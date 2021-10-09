Beşiktaş taburcu oldu

Beşiktaş'ta eksiklerin sayısı 12’ye kadar çıkmıştı.Tek futbolcu dışında sıkıntılı isim kalmadı.

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Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle çok sıkıntı çeken Beşiktaş'a milli ara ilaç gibi geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı oyuncuların iyice dinlenmesi için izni uzattı ve pazartesi günü topbaşı yapma kararı aldı. Bu dönemde sakatlıkların düzelmesi, Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Welinton, Ghezzal, Alex ve Necip, takımın izinli olduğu günlerde de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Sergen Yalçın ve sağlık ekibi, sakatlıklar ile ilgili sürekli görüş alışverişinde bulunurken, tamamıyla iyileşmeyen oyuncuların riske edilmeyeceği belirtiliyor. En sorunlu isim Kevin N'Koudou. Fransız kanat oyuncusunun 25 Ekim'deki Galatasaray derbisine yetişmesi de beklenmiyor. Mehmet Topal ise belirsiz…

Diğer futbolcuların ise 15 Ekim Cuma günkü Başakşehir maçına kadar hazır duruma geleceği tahmin ediliyor.

Sakatlığı geçenler: Miralem Pjanic, Domagoj Vida, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Montero (Corona pozitif), Welinton, Rachid Ghezzal, Alex Teixeria, Necip Uysal, Salih Uçan