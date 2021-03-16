Beşiktaş tahminleri altüst etti: Orantısız güç

Beşiktaş’ın son dönemdeki müthiş performansı İddaa'nın şampiyonluk oranlarına da yansıdı. Lig başlarken 5.00 ile rakipleri Fenerbahçe (3.25), Galatasaray (3.60) ve Trabzonspor'un (4.25) ardından dördüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, son güncellemeyle ilk basamağa oturdu. Son oranlara göre Kartal, 1.85 ile şampiyonluk açısından en şanslı ekip olarak görülürken Galatasaray ve Fenerbahçe'de bu rakam 3.00, Trabzonspor'da ise 50.00.

İddaa'nın şampiyonluk oranlarında Beşiktaş, geçen kasım ayı başında 10.00 ile oldukça geriye düşmüştü. Bu arada siyah-beyazlılar hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı derbide de favori. Son açıklanan oranlara Kartal'ın galibiyetine 1.85 verilirken beraberlik 3.10 olarak bildirildi. Fenerbahçe'nin 3 puan almasının oranı ise 2.80 olarak açıklandı.