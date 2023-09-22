Beşiktaş taraftarı Hakan Özdemir Club Brugge maçından sonra hayatını kaybetti

Beşiktaş Kulübü, Club Brugge maçının ardından hayatını kaybeden taraftarı Hakan Özdemir için başsağlığı mesajı yayımladı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Beşiktaş’ın Club Brugge ile deplasmanda oynadığı karşılaşma için Belçika’ya giden siyah-beyazlı taraftar Hakan Özdemir, maç sonrası geçirdiği trafik kazası sonrası vefat etti.

Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden taraftarı Hakan Özdemir için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda “Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynadığı müsabakayı izledikten sonra geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden taraftarımız Hakan Özdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü ayrıca bir başka taraftarı Göksel Hamalı için de “Geçmiş olsun” dileklerini iletirken, şu açıklamayı yaptı:

“Takımımıza destek olmak için Belçika'da bulunduğu sırada Club Brugge taraftarlarının alçakça saldırısına maruz kalan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen taraftarımız Göksel Hamalı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.” (AA)