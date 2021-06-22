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Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın evine gitti!

Son resmi maçında Antalyaspor ile Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşan ve 19 Mayıs'taki kutlamaların ardından tatile çıkan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yönetimin görüşmelerinden sonuç çıkmadı! 1 aylık sürede gelinen noktada ise Yalçın'ın yaptığı açıklama sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar şampiyon teknik adamın evinin önüne gitti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:40, 22/06/2021
Spor HaberleriFutbol

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın şampiyonu Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın sona eren sözleşmesi nedeniyle belirsizlik devam ediyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, yönetimin bir an önce Yalçın’a imza attırmasını beklerken Rıdvan Dilmen’in dün akşam attığı tweet’lerden sonra Beşiktaş’ta hareketlilik arttı!

Henüz Beşiktaş yönetimi tarafından bir açıklama gelmezken, Sergen Yalçın’ın Rıdvan Dilmen’e “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” demesi yeni sözleşme görüşmelerinin hangi noktada olduğunu gösterdi.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu – Sözcü

Bunun üzerine Beşiktaş taraftarları, futbolcu ve teknik direktör olarak siyah-beyazlılarda şampiyon olan Sergen Yalçın’ın İstanbul’dakine evine giderek destekte bulundu.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu – Sözcü

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