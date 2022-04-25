Beşiktaş taraftarından Batshuayi’ye tepki

Beşiktaş’ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçındaki performansı sonrasında 62. dakikada oyundan alındı. Batshuayi tribünler tarafından ıslıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ederken, siyah-beyazlı ekipte Michy Batshuayi, düşük performansıyla taraftarlardan tepki gördü.

Skor 2-0 iken 62. dakikada Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Belçikalı forvet, yerini N'Koudou'ya bıraktı. Batshuayi oyundan çıkarken, Beşiktaş tribünleri, Belçikalı oyuncuya ıslıklarla tepki gösterdi.

Öte yandan Beşiktaş taraftarları, Kasımpaşa karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar tribünlerdeki yerlerini aldı.

PJANİC 10 MAÇ SONRA İLK 11’DE

Beşiktaş’ın Bosna Hersekli orta saha oyucusu Miralem Pjanic, 10 maçlık aranın ardından ilk 11’de sahaya çıktı.

Kart cezalısı olduğu Adana Demirspor maçında takımını yalnız bırakan Pjanic, sakatlığı dolayısıyla Altay, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve Hatayspor mücadelelerinde de forma giyemedi. Trabzonspor, Alanyaspor ve Giresunspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Pjanic, Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk 11deki yerini aldı.