Beşiktaş taraftarından Miralem Pjanic’e tepki

Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında oynadığı maçta hastalığı sebebiyle yer almayan Miralem Pjanic'in İtalya'da olduğu ortaya çıktı.

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Süper Lig’de son haftaya girilirken, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic siyah beyazlı taraftarların tepkisini topladı.

Ligde 37. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına konuk olan siyah beyazlılar, sahaya Bosna Hersekli orta sahadan yoksun çıktı. Maçtan önce sosyal medya hesabından kullandığı ilaçların fotoğrafını paylaşan Pjanic’in üst solunum yolu enfeksiyonu (gribal enfeksiyon) nedeniyle Göztepe maçının kadrosunda olmadığı açıklanmıştı.

Ancak Juventus’un resmi hesabından yapılan paylaşımda, 32 yaşındaki futbolcunun Pazartesi akşamı oynanan Juventus-Lazio maçını izlemek için İtalya’ya gittiği ortaya çıktı. Beşiktaşlı taraftarlar Juventus’un paylaşımına tepkili yanıtlar verirken, Pazar akşamı oynanan Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Pjanic kısa sürede Twitter’da en çok konuşulanlar listesine girdi.

Sezon başında Barcelona’nadan kiralanan ve 26 maçta 4 asist yapan Pjanic’in, gelecek sezon kariyerine İtalya’da devam edeceği iddia ediliyor.