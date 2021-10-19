Beşiktaş taraftarından hem destek hem de tepki

Sporting Lizbon karşısında 4-1 mağlup olan Beşiktaş’ta siyah-beyazlı taraftarlar skora karşın takıma büyük destek verdi. Maçın ardından hem takım hem de Teknik Direktör Sergen Yalçın tribünlere çağrıldı. Öte yandan siyah beyaazlı taraftarlar bazı futbolculara ise tepki gösterdi.

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Beşiktaş’ın Sporting’e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, bazı oyunculara tepki gösterirken bazılarına ise destek oldu. Karşılaşmada 4’üncü golün yenmesinin ardından N’Sakala ile oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Bu oyuncular topla buluşmalarıyla birlikte uzun süre ıslıklandı.

ERSİN VE SERGEN YALÇINA DESTEK

Beşiktaş taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve genç file bekçisi Ersin Destanoğlu’na ise destek çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın lehine uzun süre tempo tutulurken, genç kaleci Ersin Destanoğlu’na da alkışlarla destek verildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Ersin Destanoğlu özelinde tüm takımı tribünlere davet etti. Soyunma odasına giden Sergen Yalçın, taraftarların uzun süre tempo tutmasının ardından tekrardan yeşil zemine geldi ve taraftarları selamladı.