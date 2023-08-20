Beşiktaş taraftarından “yönetim istifa” tezahüratı
Beşiktaş, Pendikspor karşısında ilk yarıyı domine ettiği maçta, son saniyede gelen penaltı golüyle şok yaşadı. Beşiktaşlı taraftarlar, bu sonuca tepki göstererek yönetimi istifaya davet etti.
Beşiktaş’ın Pendikspor ile oynadığı maçın son dakikalarında gelen penaltı golü, siyah beyazlı taraftarları çileden çıkardı.
Mücadelenin 12. dakikasında Omar Colley’in golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, ilk yarıda rakibine üstün bir futbol sergiledi. Ancak ikinci yarıda aynı etkinliği gösteremeyen Beşiktaş, 90+4’te yediği penaltı golüyle büyük şok yaşadı.
Thuram’ın, Masuaku tarafından yere düşürülmesi sonrası VAR uyarısıyla penaltı kazanan Pendikspor, Oscar Romero’nun golüyle Dolmabahçe’de skoru 1-1’e getirdi.
Golden sonra Beşiktaşlı taraftarlar, “Yönetim istifa” tezahüratlarıyla Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki gösterirken, protestolar son düdüğün gelmesiyle de devam etti.