Beşiktaş taraftarını coşturan N’koudou-Batshuayi görüşmesi

Kevin N'koudou gol attığı Çaykur Rizespor maçın sonrasında da Beşiktaş taraftarını mutlu etmeyi sürdürdü. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Michy Batshuayi ile telefonda görüşen Fransız futbolcu, Twitter'da paylaşım yaptı.

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Beşiktaş’ın transfer etmek istediği Michy Batshuayi, taraftarları heyecanlandırdı. Çaykur Rizespor maçı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın’ın “Haftaya burada olur” dediği Belçikalı golcü, Kevin N’koudou ile görüntülü olarak görüştü.

Marsilya’dan takım arkadaşı olan ikili, ilk önce Twitter’dan taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaşlı N’Koudou, “Michy Batshuayi’yi arıyorum” diyerek ilk paylaşımını yaptı ve telefonundan ekran görüntüsü paylaştı.

Batshuayi de yine Twitter üzerinden “N’Koudou arıyor” diyerek ortamı daha da ısıttı! Siyah-beyazlı taraftarların paylaşım ve beğeni yağmuruna tuttuğu tweet’lerin ardından ikilinin görüştüğüne dair video da paylaşıldı.

Kariyerinde Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia formaları giyen Batshuayi son iki sezonda ise Crystal Palace’te kiralık olarak forma giydi.

27 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta için Beşiktaş’a kiralık olarak imza atması bekleniyor.

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