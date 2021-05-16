Beşiktaş taraftarları yasağa rağmen sokağa döküldü

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, taraftarlarını büyük sevince boğdu. Corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen, siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması için sokaklara indi.

Beşiktaş Çarşı'da yüzlerce taraftar, meşalelerle kutlamalar yaptı. Siyab-beyazlılar ayrıca Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek kutlamalarda bulundu.

Antalya’dan Zongulduk’a Gaziantep’ten Karabük’e kadar birçok şehirde Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluk coşkusu yaşadı.

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BİLECİK’TE KUŞ UÇMADI

Beşiktaş taraftarları büyükşehirlerde sokaklara dökülürken, Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı. Polis farklı 16 noktada uygulama yaparken, tüm araçlar sorgulandı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı Bilecik'te taraftarlar şampiyonluğu evlerinde kutladı.