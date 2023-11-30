Beşiktaş taraftarlarından futbolculara protesto
Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynadığı maça siyah beyazlı taraftarların tepkisi damga vurdu. Belçika ekibinin art arda gelen golleri sonrası az sayıdaki Beşiktaş taraftarı bazı futbolcuları ıslıkladı.
UEFA Konferans Ligi D Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, 5. hafta maçında Club Brugge’ü konuk etti. İlk yarıda soyunma odasına 2-0 giren siyah beyazlılar, ikinci yarıdaki gollere de engel olamayınca taraftarın tepkisiyle karşılaştı.
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da kötü sonuçlar alan Beşiktaş, az sayıda taraftarın tribünlere geldiği maçta Brugge’ü ağırladı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş, rakip kalede hiçbir etkinlik gösteremedi.
İkinci yarıda Ante Rebic’i oyundan alan ve Muleka’yı oyuna sokan Rıza Çalımbay’ın planı, 46. dakikada gelen üçüncü golle sarsıldı. Ardından 50. dakikada dördüncü ve 69’daki beşinci golle Dolmabahçe’de büyük şok yaşandı.
“FORMAYI ÇIKARIN ÇIPLAK OYNAYIN”
Farkın bir anda açılmasıyla büyük üzüntü yaşayan az sayıdaki Beşiktaşlı taraftarlar, “Formayı çıkarın, çıplak oynayın” şeklinde tezahürat yaptı.
Öte yandan, Cenk Tosun, Onur Bulut, Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl ve Salih Uçan ıslıklarla protesto edildi.