Beşiktaş tarihi çöküşle Şampiyonlar Ligi’nde ilkleri yaşıyor

Beşiktaş, tarihi tersten yazıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2017'de grubunu rekor puanla bitiren siyah-beyazlılar şimdi dibe demir attı. Son 16 maçta 2 galibiyet, Avrupa’da en kötü galibiyet oranı: Yüzde 12.5.

Ali AYDIN

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Şampiyonlar Ligi'nde hedef maçı olarak çıkılan Sporting'e karşı Vodafone Park'ta yaşanan 4-1'lik yenilgi, Beşiktaş adına çöküşü getirdi. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde ilk kez iç sahada 4 gol yerken ilk kez üçüncü maçlar sonunda 0 puanda kaldı. Beşiktaş'ın bir önceki Şampiyonlar Ligi tecrübesinde ise durum çok farklıydı.

2017-18 sezonunda ilk üç maçını kazanan ve 9 puanla grubun zirvesinde olan Kara Kartal, Türk takımlarının Devler Ligi puan rekorunu 14 ile kırmıştı.

1- EN KÖTÜ DÖNEMİ

Beşiktaş, 2018-21 arasındaki 16 maçta 2 galibiyet aldı. Yüzde 12.5'le kendisi adına en düşük galibiyet oranını yaşadı. Daha önce 1959-85 arasında yüzde 17.1 (35 maçta 6 galibiyet) ve 2002-05 aralığında yüzde 21.4'lük (14 maçta 3 galibiyet) dönemleri vardı.

2- İSTATİSTİKLER DİPTE

Sergen Yalçın, iyi oynadıklarını savunsa da istatistikler tersini söylüyor. Geride kalan üç Devler Ligi sınavında Beşiktaş 3.07 gol beklentisi (xG) yarattı, 3 net pozisyon kaçırdı, 2 kez direğe takıldı. Rakipler bunu neredeyse 4'e katladı. Atılan 2 gole karşı, 8 gol yendi.

3- ŞANSI ÇOK AZALDI

Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih gibi A klas takımların olmadığı C Grubu'nda, Beşiktaş'ın grubu ilk ikide bitirmesi için kalan üç maçından maksimumu çıkarması gerekiyor. Üçüncülük için de Sporting'i deplasmanda mutlaka farklı yenmek lazım.

DEVLER LİGİ BİZE BÜYÜK GELDİ!

Süper Lig şampiyonu seneye Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için ön eleme oynayacak. Fakat görünen o ki bu direkt katılamama sorunu uzun yıllar sürecek. Katıldığımızda ise ne oluyor derseniz durum hiç de iç açıcı değil. Türk takımları son dört Devler Ligi macerasında 24 maça çıkıp iki galibiyet alabildi. Galatasaray bir galibiyet, üç beraberlik, sekiz yenilgi, Başakşehir bir galibiyet-beş yenilgi ve Beşiktaş üç yenilgi yaşadı.