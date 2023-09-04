Beşiktaş, Tayfur Bingöl’ü bonservisiyle transfer etti
Alanyaspor ile bonservis görüşmeleri sonucu anlaşma sağlanan Tayfur Bingöl, Beşiktaş formasını yeniden giyecek.
Beşiktaş Kulübü, geçen sezon Alanyaspor’dan kiraladığı Tayfur Bingöl’ün bonservisini aldığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 maçta 2 gol atıp 2 asist yapan ve genellikle orta sahanın sağ tarafında forma giyen 30 yaşındaki Tayfur Bingöl, Alanyaspor ve Beşiktaş arasındaki bonservis görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Akdeniz ekibine geri döndü.
Ligde geride kalan maçların ikisinde Alanyaspor formasıyla sahaya çıkan deneyimli futbolcu, Beşiktaş ve Alanyaspor’un anlaşması sayesinde yeniden siyah beyazlı ekibin oyuncusu oldu.
Tayfur Bingöl transferini resmen duyuran Beşiktaş, şu ifadelere yer verdi:
“Evine Hoş Geldin Tayfur Bingöl
Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.”