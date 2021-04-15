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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın aşı oldu: ‘Aah! Bu neymiş ya böyle’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabından corona aşısı olduğu anları yayınladı. Yalçın'ın aşı sırasında çıkardığı sesler sağlık çalışanlarının gülüşmelerine neden oldu.

Güncellenme: 16:58, 15/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın aşı oldu: ‘Aah! Bu neymiş ya böyle’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, corona virüsü aşısı oldu. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki anlaşma neticesinde tüm kulüplerdeki oyuncu ve teknik ekip çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Siyah beyazlıların çalıştırıcısı Sergen Yalçın, corona virüsü aşısı olduğu anları Instagram hesabından yayınlarken, görüntüler herkesi güldürdü. Aşı sırasında “Aaah! Bu neymiş ya böyle” diyerek acı içinde kalan Yalçın, sağlık çalışanlarını güldürdü.

Aşıyı yapan hemşirenin “Şaka mısınız! Herhalde gerçek yapmıyorsunuz” demesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Sergen Yalçın’ın corona aşısı olduğu o anlar:

 

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Beşiktaş Corona Futbol Instagram oyuncu Sağlık Sağlık Bakanlığı Sergen Yalçın Türkiye
Yayınlanma Tarihi:16:49,