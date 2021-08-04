Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın golcü bekliyor

Beşiktaş'ta gündem santrfor transferi. De Jong’dan net yanıt alınamayınca Diego Costa ile yeniden pazarlığa oturuldu. Menajerler de Aleksandar Mitrovic’i önerdi. Sergen Yalçın, mutlu haberi gözlüyor

ALI AYDİN

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta gündem transfer. Merak edilen ana konu ise yeni santrforun kim olacağı. Aboubakar'ın ayrılması, kiralık kontratı biten Cenk Tosun'un sakatlığının sürüyor olması siyah-beyazlılarda farklı arayışları beraberinde getiriyor.

Ve aradan geçen uzun süreye rağmen Sergen Yalçın halen golcüsünü bekliyor. Luuk de Jong'dan net yanıt alamayan siyah-beyazlılar, Diego Costa'dan da umudu kesmedi. İspanyol golcüdeki yüksek imza parası talebi için pazarlıklar sürüyor.

Öte yandan menajerler Fulham'ın yıldızı Aleksandar Mitrovic'i önerdi. 26 yaşındaki santrfor daha önce de gündeme gelmiş ancak yüksek maliyeti sıkıntı yaratmıştı.

Sırp golcünün kiralanması için görüşmeler yeniden başladı.