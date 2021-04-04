Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan kadroda zorunlu değişiklikler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının 11inde zorunlu değişikliklere gitti. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinin ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Sergen Yalçın, eksik isimlerin çokluğunda Necip Uysal ve N’Koudou’yu ilk 11’de görevlendirdi.

Siyah-beyazlılarda, milli takımlardan sakat olarak dönen Aboubakar, Hasic, Mensah, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz ile kart cezalısı Rachid Ghezzal Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Necip Uysal, Welinton, Vida ve N’Sakala’dan oluşturdu.

Savunmanın hemen önünde Josef de Souza’yı görevlendiren tecrübeli teknik adam hücum hattında Rosier, Atiba, Ljajic ve N’Koudou’yu 11’de sahaya sürdü. Sergen Yalçın’ın gol yollarındaki tercihi ise Cyle Larin oldu. Siyah-beyazlılaıx Kasımpaşa karşısında bu 11’i tercih etti: Ersin Destanoğlu- Necip Uysal, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, N’Koudou, Larin.

SAKAT OYUNCULAR TRİBÜNDE

Siyah-beyazlı ekipte sakatlık ve cezaları nedeniyle görev alamayan Ghezzal, Mensah ve Aboubakar takımlarını yalnız bırakmadı. 3 oyuncu karşılaşma kadrosunda yer almamasına rağmen takım arkadaşlarına destek olmak adına tribündeki yerlerini aldı.

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ROSIER AÇIK, NECİP SAĞ BEKTE

Siyah-beyazlılarda, milli takım dönüşü eksik oyuncular sebebiyle bazı oyuncular kendi mevkileri dışında forma giydi. Kasımpaşa karşısında Ghezzal’ın kart cezalısı olması sebebiyle sağ açıkta Valentin Rosier forma giydi. Bu oyuncudan boşalan sağ bek mevkiinde ise Necip Uysal görev aldı.

LARIN BU KEZ EN UÇTA

Beşiktaş’ın en golcü 2’nci ismi olan Cyle Larin, Kasımpaşa karşısında santrfor olarak görev aldı. Kamerun Milli Takımı’nda sakatlanan Vincent Abuobakar’ın yokluğunda Cyle Larin en uçta forma giydi. Kanadalı golcü bu sezon genellikle sol açıkta görev almış ve hem attığı goller hem de gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.