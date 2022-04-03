Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’den Trabzonspor maçı sonrası açıklama

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, siyah beyazlıların başındaki ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıktı. Zorlu mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrılan siyah beyazlıların teknik direktörü, karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Ismael, futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu söylerken, kırmızı karta kadar maçı kazanmak için oynadıklarını dile getirdi. Zamanla daha iyi olacaklarını söyleyen Ismael, şu ifadeleri kullandı:

“DAHA GÜZEL ŞEYLER OLACAK”

“Takımımdan bu oyunu görmek istedim. Kalitemiz var, mantalite de oturduğunda her şey daha net olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim, işte o zaman fark yaratacağız. Yüzde 100 olmasa da ilk maç için aksaklıklar yaşadık. Ama tempomuz ve organizasyonumuz çok iyiydi. Zamanla savunma arkasına yapacağımız koşular veya baskılar oturacaktır. Zaman zaman çok top kaybettik. Yeterli kalitemiz var, bunları aşacağız. Önümüzdeki haftalarda oynadığımız maçı analiz edeceğiz, sakatımız yok. Daha güzel şeyler olacak.”

“BENİM DE KENARDA ENERJİK OLMAM LAZIM”

“Futbolcularımdan enerjik ve tempolu olmalarını istiyorsam, saha kenarında benim de aynı şekilde olmam gerekiyor. Bu hissiyatı futbolcularıma vermem gerek. Kazanmayı isteyen ve buna alışkın bir insanım. Kırmızı karta kadar niyetimiz açıktı. İç sahadaki maça kadar hazırlanacağız, taraftarımızın önünde bunu da göstereceğiz.”

İlginizi Çekebilir Trabzonspor-Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Tokat ve kırmızı kart...

İlginizi Çekebilir Trabzonspor Beşiktaş maçı nefes kesti! İki gol, kaçan penaltı, bir kırmızı kart