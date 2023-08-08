Tirana Beşiktaş maçında çıkan olaylar ile ilgili karar verildi

Beşiktaş'ın Tirana ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı öncesi yaşanan olayların cezası açıklandı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Beşiktaş’ın Tirana ile deplasmanda karşılaştığı maçta yaşanan tribün olayları ile UEFA kararını verdi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün UEFA tarafından cezalandırıldığına yer verilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından kulübümüze 40 bin avro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır.”

MASUAKU’NUN CEZASINDA İNDİRİM

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile deplasmanda oynanan maçın 66. dakikasında direkt kırmızı kart gören Arthur Masuaku’nun cezasının ise 1 maça indirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Arthur Masuaku’nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir” denildi. (AA)